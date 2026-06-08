ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸೆಬಿ) ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಶೇ 10.80ರಷ್ಟು ಷೇರುಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಎಲ್ಐಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಯು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿಗಮವು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯ ಪಾಲು ಶೇ 10.80ರಷ್ಟು ಇದೆ.</p>.<p class="bodytext">ತಾವಾಗಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರವರ್ತಕರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಷೇರನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ... ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಗಮವೇ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನ’ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>