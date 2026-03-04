<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ದೇಶವು ದ್ರವೀಕೃತಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಅನಿಲದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಕತಾರ್ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ (ಸಿಜಿಡಿ) ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ತುಸು ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಜಿಡಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕತಾರ್ನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಬದಲಿಗೆ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಖರೀದಿಸಲು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನವು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಆಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇ.ವಿ. ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೊನೆಟ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ತರಲು ಕತಾರ್ಗೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕತಾರ್ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮಾರಾಟ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಯು ಪೆಟ್ರೊನೆಟ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪೆಟ್ರೊನೆಟ್ ಕೂಡ್ ತನ್ನಿಂದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 2.7 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಆಮದು ಆಗುವ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪಾಲು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ನಗರ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇವು ಭಾರತೀಯ ಅನಿಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಗೇಲ್) ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅನಿಲದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವು ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು. ಇನ್ನುಳಿದ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>