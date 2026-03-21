ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಸದ್ಯ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 87.7 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಇದು 57 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು 55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 50 ರಿಂದ 55 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿತ್ತು.

'ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಸದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವಾರ 11,300 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೂರು ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.