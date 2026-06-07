<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ₹29ರಷ್ಟು ಶನಿವಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ₹60ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಜೂನ್ 7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹913ರಿಂದ ₹942ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಯುವೈ) ಫಲಾನುಭಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ರಿಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ₹300 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ₹642ಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9 ರಿಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಮಾರ್ಚ್ 7ರ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹89 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.LPG ದರ ಏರಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ.ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ. <p>ಈಗಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕೃರಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹703 ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ವೆಚ್ಚ ₹1600ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾನದಂಡವಾದ ಸೌದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದರಕ್ಕೆ (ಸಿಪಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು ಶೇ 46ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರಗಳು ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ₹130,000 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. </p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಸಾಗಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಸುಮಾರು 32,000 ಟನ್ಗಳಿಂದ 52,000 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಮದುದಾರರನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ತಲುಪುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿದೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ–ಹೊರೆ.ಸಂಗತ | ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜ್ವರ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಾಲಗ್ರಹ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>