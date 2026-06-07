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ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ‘ಅತಿ ಕಡಿಮೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:20 IST
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