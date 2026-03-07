<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 60 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 114.5 ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿ) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದರ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೇತರ 14.2 ಕೆ.ಜಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹ 913ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹ 853 ಇತ್ತು.</p><p>ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ 2 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರು.<p>ಈ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂದಿನಿಂದಲೇ (ಮಾ.7) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹ 50 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 14.5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹ 300 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ.</p><p>19 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಈ ವರ್ಷ ₹302.50 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದಷ್ಟೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹ 28 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.ಮಂಗಳೂರು: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಸಜ್ಜು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>