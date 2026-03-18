PNG ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ LPG ಪೂರೈಕೆ: ಕೇಂದ್ರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಜಾಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಮೂರನೇ ವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಶೇ 60ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>