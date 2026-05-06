ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ₹11,246 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ₹10 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಈ ಮನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ₹11,246 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ' ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸಿಆರ್ಇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್' ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 625 ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ₹8,562 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 128 ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ₹1,957 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ₹727 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 58 ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

₹10 ಕೋಟಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 6,210 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 4,290 ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3,930 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.