7 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಷೇರುಪೇಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ (ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್) ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರಗಿದೆ. </p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ₹89,720 ಕೋಟಿ ಕರಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್ ₹18.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹37,248 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ₹35,399 ಕೋಟಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹8,121 ಕೋಟಿ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ₹2,480 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ₹2,091 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ₹271 ಕೋಟಿ ಕರಗಿದೆ. </p>.<p>ಲಾರ್ಸೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ರೊ ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ₹18,051 ಕೋಟಿ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ₹8,680 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ಗೆ ₹6,245 ಕೋಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. </p>