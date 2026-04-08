ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಿ ದಾಖಲೆ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಸಮೀರವಾಡಿಯ ಗೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫೈನರೀಸ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 25 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಬಯೋರಿಫೈನರೀಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ ಸೋಮೈಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಯೋರಿಫೈನರೀಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್. ಭಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರು ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ವಿ.ಎಸ್. ಕಣಬೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಹಾಸ್ ಗೋಡಗೆ, ವಿ.ಕೆ. ಖಿಲಾರೆ, ಡಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಕೆ.ಚೌಸ, ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟರ, ಆರ್.ವಿ.ಸೋನವಾಲ್ಕರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಣವಿ, ಕೃಷ್ಣಗೌಡ, ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಂದಕುಮಾರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಭೂಜನ್ನವರ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಚರಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಹೊಸೂರ, ಈರಣ್ಣ ಕನಕರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಸನದಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೈದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಹೇರಿದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಾಂಜ್ ಪಥಕ್, ಡೊಳ್ಳು, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-19-1563814334