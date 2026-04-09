‘ಮಹಾವೀರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹4.01 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭ ಗೊಂಡ ಮಹಾವೀರ ಮಲ್ಟಿಪರಪಜ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಈಗ 14,250 ಸದಸ್ಯ ರನ್ನು ಹೊಂದಿ ₹ 311.94 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ₹ 275.14 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿ ₹ 4.01 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾವೀರ ನಿಲಜಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾ ವೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ₹ 43.28 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹ 11.66 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ, ₹ 48.85 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ₹ 342.02 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ₹ 1,332.14 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೇ.25 ಲಾಭಾಂಶ?: ಸಹಕಾರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು 16 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>8 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 8 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (ಬೆಳ ಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕಾರ ವಾರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ) ಶಾಖೆ ತೆರೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>16 ಶಾಖೆಯ ಪೈಕಿ 7 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 2 ಶಾಖೆಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ: ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇಪ್ ಲಾಕರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ ಚೌಗಲಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಿರಣ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರೆ, ಸಂಜಯ ನಿಲಜಗಿ, ರೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ್, ಭರಮಪ್ಪ ಲಠ್ಠೆ, ಸುಕುಮಾರ ಖತಗಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಖತಗಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಲಜಗಿ, ಕಿರಣ ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತೋಷ ರಜಪೂತ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>