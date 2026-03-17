ಮಲಬಾರ್: 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 20 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. 'ಇದು ಭಾರತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಡೆ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 14 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 445 ಆಗಲಿದೆ. ಮಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ₹1,580 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.