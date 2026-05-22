ಎಟಿಎಫ್‌ ಕೊಳವೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿಯ ದೇವನಗೊಂತಿಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಕೆಐಎ) ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಕೆಐಎ) ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ (ಎಟಿಎಫ್) ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊಳವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ದೇವನಗೊಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಕೆಐಎ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಮನ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ಯುಯೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ಎಟಿಎಫ್ ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 36 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ'</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ವೈಮಾನಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಟಿಎಫ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಫ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನ (ಯೋಜನೆ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>