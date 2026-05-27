ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಜಿಬಿಎಫ್) ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಸಿಐ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಬಿಎಫ್, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಅವರು ಪೆಪೆರೆ ಪೆಪೆ ಡುಂ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ಆನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-29-852809980</p>