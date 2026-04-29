₹64.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

'ಮಂಗಳೂರು': 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು 700 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹64.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 11 ತಿಂಗಳ ಆಮದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ- 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ- 2047 ರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ 2047' ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಜಿಡಿಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅದು ಖಾತರಿ ನೀಡಬಲ್ಲುದು. ರಾಯಚೂರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿಯ ಮೊಗವೀರರಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲದು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನಮ್ಮ ದೇಶದ 90 ಕೋಟಿ ಜನರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 65ರಷ್ಟು. ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿದು. ಈ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ಅನುಕೂಲಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗಿದೆ' ಎಂದರು.