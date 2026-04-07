‘ನೌಕಾಯಾನದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವೂ ಕಾರಣ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಣಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 63ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಯಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್. ಶಾಂತಿ, ‘ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಆರ್.ಕೆ.ನಾಯರ್, ‘ನೌಕಾ ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ, ನಿಧಿ ಶೋಧ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಪಣಂಬೂರು ಕಿನಾರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಮ್ಯಾರ ಥಾನ್, ‘ನೌಕಾಯಾನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು 'ಭಾರತೀಯ ಬಂದರು ಕಾಯ್ದೆ–2025' ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಂದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 123 ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>63ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಯಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾ ಸಪ್ತಾಹವೂ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತುಂಬಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-29-1595646910</p>