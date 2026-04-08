₹1,525 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ: ₹13 ಕೋಟಿ ಲಾಭ‌

<p>ಮಂಗಳೂರು: 114ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹13 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿವ್ವಳ ಎನ್ಪಿಎ ಇಳಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡಗಳ ಶೇ 1.25 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ₹1,525 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೇ 23 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ₹500 ಕೋಟಿಯಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ₹1,525 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ₹83.76 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹91.80 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹285 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 25ನೇ ‘ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ’ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಶಾಖೆ, ಕಟಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು ₹872.88 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 23.74ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹652.06 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೇ 21.79ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ₹1,008.97 ಕೋಟಿ, (ಶೇ 21.52 ವೃದ್ಧಿ), ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ₹34.08 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಆರ್ಎಆರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 17 ಆಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ) ಮೂಲಕ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜ, ಡಾ.ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಪತ್ರಾವೊ, ಜೆ.ಪಿ. ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಅಲ್ರಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೊ, ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ವಾಸ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಲ್ದಾನ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಡಾ.ಫ್ರೀಡಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿ. ಮೊಂತೆರೊ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-29-874665912</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>