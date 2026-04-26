ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್-‘ರೇನ್’ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ (ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಗರದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ 'ರೇನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್' ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ಟಡದ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಯೋನ್ ಮೊಂತೆರೊ, ರೇನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಣೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೊ 'ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನವೀನ ಕಚೇರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೇನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಣೀಶ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>