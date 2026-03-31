<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಗೃಹಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 3.1 ಲಕ್ಷ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಪಿಎನ್ಜಿ) 2.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.64 ಕೋಟಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. 48,568 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು 21,512 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>