ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹22.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ತೇಜಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 3,323 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು (ಶೇ 4.5ರಷ್ಟು) ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 924 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು (ಶೇ 3.98ರಷ್ಟು) ಜಿಗಿದಿವೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 347 ಅಂಶ ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ 96 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. </p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ತೇಜಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಇ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಗಾತ್ರವು ₹475 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ (5.03 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್).</p>.<p>‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಳವಳ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರಕ’ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಖೇಮ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸುತ್ತಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>