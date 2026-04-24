ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ, ತನ್ನ 8 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (ಶೇ 10ರಷ್ಟು) ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 

ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ (ಎ.ಐ) ಅಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎ.ಐ ಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು 8 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚವು ₹3.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.