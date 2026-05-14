<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಭಾರ್ತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಪಾಲು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರ್ತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 40.47ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 2031ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>