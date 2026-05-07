ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಎಂಟಿಸಿ–ಪಿಎಎಂಪಿ, ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. 2023ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನೇರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಕನಿಷ್ಠ ₹10ರ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯದ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಲೋಹವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಾರಾಟದ ವೇಳೆ ನೈಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.