ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) 'ಒನ್ ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪರವಾನಗಿ ಲಭಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಲು ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 'ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಸಮೂಹವು 18.6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಕಂಪನಿಯು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-51-1616805916</p>