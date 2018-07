ನೊಯಿಡಾ (ನವದೆಹಲಿ): ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್‌ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋನ್ ಜೇ ಜತೆಗೂಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.20 ಕೋಟಿ ಮೋಬೈಲ್‌ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ70ರಷ್ಟು ಫೋನ್‌ಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.

‘ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕ್‌ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೋಯ್ಡಾಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಡನೆ ‘ಮೆಟ್ರೊ’ದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ.

On board the world-class Delhi Metro with President Moon Jae-in. We are headed to Noida...do not miss the iconic Akshardham Temple in the background! @moonriver365 pic.twitter.com/g0J40lRb7t

