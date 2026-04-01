ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಅಡುಗೆ ಇಂಧನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀದಿಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್, ರಾಂಪುರ, ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ, ಕೋನಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀದಿಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್, ಡಾಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿತನಕ ಒಲೆ ಉರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನವಾದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಿ.ಎಲ್. ಸುದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅನೇಕ ಬೀದಿಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುವುದನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿತರಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-44-938239068