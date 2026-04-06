ಮೂಡಲಗಿ: 'ಮೂಡಲಗಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.36 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ಜಿ. ಢವಳೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸದ್ಯ ₹2.71 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹10.18 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಗಳು, ₹165.24 ಕೋಟಿ ಠೇವುಗಳು, ₹64.93 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ₹182 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ₹93.23 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶೇ 2.78 ಎನ್ಪಿಎ, ಶೇ 12.24 ಸಿಆರ್ಎಆರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಐದೂ ಶಾಖೆಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ ಬಡಗಣ್ಣವರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ವಿ. ದಂತಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಗಾಣಿಗೇರ, ಆರ್.ಬಿ. ನಿರ್ವಾಣಿ, ಆರ್.ಎಲ್. ವಾಲಿ, ಎಚ್.ಸಿ. ಅಂಗಡಿ, ಎಂ.ಕೆ. ತಾಂಬೂಳಿ, ರಾಚಪ್ಪ ಎಸ್. ಬೆಳಕೂಡ, ಜಿ.ಎಸ್. ಅಂಬಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಮುಧೋಳ, ದಾನೇಶ್ವರಿ ಸತರಡ್ಡಿ, ಮಾಲಕ್ಕಾ ಪೋಳ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಸೈದಪ್ಪ ಗದಾಡಿ, ಈ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೌಡಪ್ಪ ಬುದ್ನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>