ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಸೈಟಿ: ₹7.45 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

ಮೂಡಲಗಿ: ಮೂಡಲಗಿ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹7.45 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ಜಿ. ಬೆಳಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ₹4.73 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹333.89 ಕೋಟಿ ಠೇವುಗಳು, ₹30.84 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದು, ₹237.54 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೊಸೈಟಿಯು ₹118.46 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಗುಂತಾಯಿಸಿದೆ. ₹391.46 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹1,742 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯು ಸದ್ಯ 18 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 5 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೊಸೈಟಿಯು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಶೇ 15 ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನೆಫ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಳಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಸಪ್ಪ ಮುಗಳಖೋಡ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಗೊಡಚಪ್ಪ ಮುರಗೋಡ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಳಕೂಡ, ವಿಶಾಲ ಶೀಲವಂತ, ರಾಮಪ್ಪ ಬಳೆಗಾರ, ಮಾಲಾ ಬೆಳಕೂಡ, ರುಕ್ಮವ್ವ ಪೂಜೇರಿ, ಶಾಂತವ್ವ ಬೋರಗಲ್, ಶ್ಯಾಲನ್ ಕೊಡತೆ, ಉಮಾ ಬೆಳಕೂಡ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ ವಂಟಗೂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>