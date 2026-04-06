ಶಿವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ₹70.72 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ಶಿವಾ ಕೋ ಆಪ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹70.72 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸವಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹47.02 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹3.41 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಗಳು, ₹3.39 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ₹15.81 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ₹20.43 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ₹15.57 ಕೋಟಿ ಠೇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸೊಸೈಟಿಯು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಅ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಮರ್ದಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಶೋಕ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ಕಡಾಡಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸುರೇಶ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಾರುತಿ ಹೂಗಾರ, ಶಶಿಕಾಂತ ಕಡಲಗಿ, ಚಂದು ಕಲಾಲ, ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾಗಾದ, ಕೆಂಪಣ್ಣಾ ಮಾಯಣ್ಣವರ, ಹಣಮಂತ ಕುರಬೇಟ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸವಸುದ್ದಿ, ಸಿದ್ದಾರರೂಢ ಖಾನಾಪೂರ, ಮುತ್ತೆಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಳಗಿ, ಆಯುಬ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿದ್ದು ಮಾಯನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>