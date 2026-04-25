ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಸೊಸೈಟಿ: ₹ 7.20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಮೂಡಲಗಿ ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹7.30 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಲಕೇಶ ಸೋನವಾಲಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 17,568 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ₹6.89 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹476 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ₹267 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾರರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹159 ಕೋಟಿ ಗುಂತಾವಣಿ ಇದೆ, ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ₹543 ಕೊಟಿ, ನಿಧಿಗಳು ₹35 ಕೋಟಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹1906 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯು ಈವರೆಗೆ 18 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನರಗುಂದ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬೀಳಗಿ, ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆರೂರ, ಸವದತ್ತಿ, ಕೋಲಾರ ಈ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ಆರ್. ಸೋನವಾಲಕರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರವೀದ್ರ ಪಿ. ಸೋನವಾಲಕರ, ಡಾ. ಶಂಕರ ಎಸ್. ದಂಡಪ್ಪನವರ, ಅಶೋಕ ಹೊಸೂರ, ರೇವಪ್ಪ ಕುರಬಗಟ್ಟಿ, ಶಿವಬಸು ಬೂದಿಹಾಳ, ಶಾರದಾ ಗುಲಗಾಜಂಬಗಿ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಸೋನವಾಲಕರ, ಮಂಜುಳಾ ಬಳಿಗಾರ, ಗಂಗವ್ವ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ, ಹಣಮಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಾಲರಡ್ಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ ಮಾಲಗಾರ, ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿ ಹಣಮಂತ ಕುಂಬಾರ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಭೀಮಶಿ ತೆರಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>