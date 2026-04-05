ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ: ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದಾಜು ತಗ್ಗಿಸಿದ ಮೂಡೀಸ್; ಶೇ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡೀಸ್ ತನ್ನ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 6.8ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಬಿಐನ ತಾಳಿಕೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 4.8ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 2.4ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷವು ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾಗಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶವು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>