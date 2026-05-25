ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರವು ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡೀಸ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ದರದಿಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರೀತ ವಲಯಗಳಾದ ಸಿಮೆಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕಾಸ್ ಹಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು (200 ಮೂಲಾಂಶ) ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಸದೃಢ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಶೀಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>