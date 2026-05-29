ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ ‘ಬಿಎಎ1’ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೂಡೀಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ರೇಟಿಂಗ್ ‘ಬಿಎಎ2’ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ‘ಬಿಎಎ1’ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು, ಸಮೂಹದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮೂಹದ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದು ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ನಿವ್ವಳ ಸಾಲವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಚನ ನೀಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>