‘ಮೂಡಲಗಿ ವೇಮನ ಸೊಸೈಟಿ: ₹3.06 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಮೂಡಲಗಿಯ ವೇಮನ ಕೋ ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹3.06 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಸೋನವಾಲಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯ ವೇಮನ ಕೋ ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸೊಸೈಟಿಯು ಸದ್ಯ ₹12.30 ಕೊಟಿ ನಿಧಿ, ₹208.96 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ₹946.14 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹ, ₹78.13 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂತಾವಣಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹7.57 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಇಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ₹3.57 ಕೋಟಿ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳವಿದ್ದು, ₹114.24 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ₹946.14 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯು 8 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್, ನೆಫ್ಟ್, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮಂತ ಪ್ಯಾಟಿಗೌಡರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಜಯ ಸೋನವಾಲಕರ, ಪಾಂಡು ಸೋನವಾಲಕರ, ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಝಂಡೇಕುರುಬರ, ಹನಮಂತ ದಂಡಪ್ಪನ್ನವರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಸಚಿನ ಸೋನವಾಲಕರ, ವಿಠ್ಠಲ ಸಂತಿ, ಲತಾ ಸತರಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಂಟನವರ, ರಾಮಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪರಶುರಾಮ ಕುಟರಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ