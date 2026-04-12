‘ಸೊಸೈಟಿಗೆ ₹1.58 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ.ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯು 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹1.58 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮದಗುಣಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ.ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸೊಸೈಟಿಯು ಸದ್ಯ ₹1.66 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, ₹91.22 ಕೋಟಿ ಠೇವು, ₹2.33 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಗಳು, ₹58.11 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ₹36.88 ಕೋಟಿ ಗುಂತಾವಣಿಗಳು, ₹101.89 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹442.88 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೊಸೈಟಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗಣಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 10 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ನೇಮಗೌಡರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಜೈನಾಪುರ, ಅಪ್ಪಯ್ಯಪ್ಪ ನೇಮಗೌಡರ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪಗೋಳ, ಚಂದ್ರು ಗಾಣಿಗ, ಸಾವಿತ್ರಿ ತೇಲಿ, ಆಶಾ ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಂಜುಳಾ ನೇಮಗೌಡರ, ಮುತ್ತಪ್ಪಾ ವರ್ಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ ರಡರಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>