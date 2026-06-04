₹1,601 ಕೋಟಿಗೆ ‘ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿಸಿದ ‘ಮಹಾ’ ಸರ್ಕಾರ

<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ನಗರದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ, ‘ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬುಧವಾರ ಒಟ್ಟು ₹1,601 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೆಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ (ಎಐಎಎಚ್ಎಲ್) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿನಿಮಯವು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಸಮುದ್ರ ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ 23 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1974ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಎಐಎಎಚ್ಎಲ್ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು 2021ರಿಂದಲೂ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>₹1,601 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಐಎಎಚ್ಎಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ₹298 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-1976297116</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>