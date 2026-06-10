ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌: ₹64 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೊರಹರಿವು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ನಿವ್ವಳ ₹64 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ₹3.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಾಲಪತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹96,948 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.</p>.<p>ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇದಾದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯವು (ಎಯುಎಂ) ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹81.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹81.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ₹22,908 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅತಿಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹38,440 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಎಂಎಫ್ಐ) ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ₹31,115 ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹30,954 ಕೋಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಎಎಂಎಫ್ಐ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವೆಂಕಟ ಚಲಸಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>