ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ: ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿ

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ), ಕ್ರೆಡಾಯ್, ಮೈಸೂರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ 'ಮೈ ರಿಯಾಲ್ಟಿ 2026' ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಿಚ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸಹಕಾರಿಯಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಉಪಕರಣ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಗೃಹ ಅಲಂಕಾರಿಕಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಮೈ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆರ್. ಪಾಳೇಗಾರ್, ಬಿಎಐ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ಶೆಣೈ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿ. ಭೈರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>