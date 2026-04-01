<p>ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ತಕರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ 19 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆ ₹1,700 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆ ₹3,500 ರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರದವರೆಗೂಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗ ಇರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಖರ್ಚು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವರ್ತಕರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಉರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಅನ್ನ–ಸಾಂಬಾರ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತರಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ, ದೋಸೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್, ತಂದೂರಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ವರ್ತಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>‘ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರ್ತಕ ಶಂಕರ್.</p>.<p>ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹವರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಏ. 1ರಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-39-1584825002</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>