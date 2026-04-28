ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ’ ಸೇವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು (ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇ–ಕಾರ್ಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, 'ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ' ಹೆಸರಿನ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದೆಹಲಿ–ಎನ್ಸಿಆರ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ₹2,800 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸರಕುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್) ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>