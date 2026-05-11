ಇಂಧನ ಉಳಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ: ಮೋದಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಂತ್ರದ ಸುತ್ತ

ಜಗತ್ತು ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳು ಅಡಚಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 74 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಈಗ ಗರಿಷ್ಠ 124 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಕಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1,600 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,700 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಖರ್ಚು 10 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

10 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡಿವೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಉದಾ. ಕೆನಡಾ, ರಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ) ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಉದಾ. ಭಾರತ, ಜಪಾನ್) ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.

ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ (ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್) ಬಳಸುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ

ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಎರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೆಟ್ರೋಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಮದುದಾರ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 0.4ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮೋದಿ ಕರೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ವರ್