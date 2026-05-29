ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ 17 ಹೆದ್ದಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಒಟ್ಟು 1,692 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 17 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ವಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟಿಒಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹರಿಯಾಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳ ನಗದೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಟಿಒಟಿ (ಶುಲ್ಕ–ನಿರ್ವಹಣೆ–ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾದರಿ) ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಟ್ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಟಿಒಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ವಿಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.