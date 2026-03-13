ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: 26 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಜಿಎಲ್) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್, ಎಂಎಸ್ಇಜೆಡ್, ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮರ್, ಲೆಮಿನಾ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಪಣಂಬೂರು ಪ್ರದೇಶದ 26 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಜಿಎಲ್ ಮೂಲಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು (ಸಿಎನ್ಜಿ) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೊಚ್ಚಿಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಮದಾಗುವುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಕೆಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕಗಳು ಕತಾರ್ ಮತ್ತಿತರ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವು ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಆ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಜಿಎಲ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇ– ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಲೆಮಿನಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಪಿಜಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫರ್ನೇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶಬೇಕು. ಫರ್ನೇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>