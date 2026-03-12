ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆ ಅಬಾಧಿತ: ಗೇಲ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಪಿಎನ್ಜಿ) ಕೊರತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಜಾಲದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಿಲ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗೇಲ್) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಗೇಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ (ಬಿ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಲಭ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>