ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

ನವಲಗುಂದ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಜತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200 ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹160ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹10 ರಿಂದ ₹15ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ₹60ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹120, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80, ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80, ಹೀರೆಕಾಯಿ ₹80, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ₹60, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ₹80, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ₹40, ಸೌತೆಕಾಯಿ ₹120, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹200, ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹80 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ₹20, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ₹50ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು, ಮೂಲಂಗಿ ₹10ಗೆ ಒಂದು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ₹10ಗೆ ಎರಡು, ಮೆಂತೆ ₹20ಗೆ ಒಂಟು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹160ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>'ಮದುವೆ, ಜಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.</p>.<p>'ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>