<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು 'ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ' ಬಲವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.</p>. <p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಂದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಪರಿಚಿತ ಖಾತೆಯೊಂದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾತೆಯೂ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಸ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ | ಯುಎಪಿಎ: ಜಾಮೀನು\nವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ....ಅಡಿಗಡಿಗೂ ದೋಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>