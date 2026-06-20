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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ: ಪುರಿ

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ವಿವರಣೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 16:13 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 16:13 IST
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fuel price

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