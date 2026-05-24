ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ಲಾಭ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮವು (ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ) ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹10,614 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. 

2024–25ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹7,897 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಮವು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವು ₹51,085 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹50,410 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವೆಚ್ಚವು ₹43,237 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹27,546 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹3.5 ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ನಿಗಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.