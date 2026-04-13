<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ವಾಯುಯಾನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ವಾಲ್-ಮೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 200 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ನುವಾಮಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ನುವಾಮಾ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್' ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಲ್-ಮೆಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಾಲ್-ಮೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಬಂಡವಾಳದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ವಾಲ್-ಮೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು (ಒಇಎಂ) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಇಎಂಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>