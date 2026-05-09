₹30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ?

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಕಂಪನಿಗಳು ಇದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು (ಎಕ್ಸೈಸ್) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹10 ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟ ₹62,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ (ಫೆ.28) ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 70 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾರಲ್ ದರವು 120 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯು ತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅವರು, ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೊರೆಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತುರ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ, ಹಡಗುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ವಿಮಾ ಕಂತು ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಶೇ 34ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 30, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 27ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.77 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹87.67ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>