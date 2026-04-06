ತೈಲಕ್ಕೆ ಒಎಂಸಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು..

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಸುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಿವೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿ ಗಳು (ಒಎಂಸಿ) ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಆಮದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ದರೆ ಲೀಟರಿಗೆ ₹60ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಎಂಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್, ಸಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಂಇಎಲ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 70 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ 100 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಎಂಸಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಯುದ್ಧವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಎಂಸಿಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಎಂಸಿಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹22.34ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಲೆಯು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ.

ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀಡುವ ದರವನ್ನೂ ಒಎಂಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ